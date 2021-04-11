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темаРасследование крушения Boeing-777 под Донецком
11 апреля 2021, 23:01

Прокуратура Нидерландов не захотела объяснить утечку данных по делу MH17

EPA
Тысячи телефонных бесед Сергея Дубинского были сделаны Службой безопасности Украины в июле-августе 2014 года. Журналисты сделали вывод, что Дубинский не знал о падении самолета в течение нескольких часов.

Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать утечку аудиозаписей в СМИ, которые могут иметь отношение к делу о катастрофе рейса MH17 в июле 2014 года. Пресс-служба прокуратуры заявила ТАСС, что не знает, как журналисты получили записи.

Ранее нидерландская программа Nieuwsuur опубликовала реконструкцию крушения "Боинга" компании "Малазийские авиалинии" на Украине, используя перехваты разговоров одного из обвиняемых по делу – Сергея Дубинского.

Тысячи телефонных бесед Сергея Дубинского были сделаны Службой безопасности Украины в июле-августе 2014 года. Журналисты сделали вывод, что Дубинский не знал о падении самолета в течение нескольких часов.

"Боинг", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля в Донецкой области Украины. Погибли 298 из десяти стран.

Совместная следственная группа подозревает в причастности к трагедии четырех человек: бывшего лидера ополченцев Донецкой народной республики Игоря Гиркина (Стрелкова) и его подчиненных Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Россия обвиняет ССГ в предвзятости и нежелании прислушиваться к доводам, противоречащим основной версии – рейс MH17 был сбит из комплекса "Бук".

Согласно планам, рассмотрение дела по существу в суде должно начаться 7 июня этого года.

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