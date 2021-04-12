В Москве пропал бывший помощник Александра Лукашенко

В российской столице пропал белорусский политолог Александр Федута. Он не выходит на связь. На поиски пропавшего отправляется его супруга.

В Москве пропал белорусский политический деятель Александр Федута. Об этом сообщила его жена Марина Шибко.

Супруга политика в понедельник, 12 апреля, собирается лететь в Москву на поиски мужа. Федута не выходит на связь. Также неизвестно, что он делал в российской столице и с кем встречался, сообщает "Наша Нива".

В 1994 году Федута стал членом предвыборного штаба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. После победы он возглавлял управление общественно-политической информации администрации главы государства. В 1995-м Федуту уволили, после чего тот стал журналистом оппозиционных изданий.

В 2010 году политик работал в предвыборном штабе Владимира Некляева — соперника Лукашенко на президентских выборах. В скором времени его арестовали, а позже приговорили к двум годам лишения свободы условно.