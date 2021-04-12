Выберите регион
  • Нижний Новгород
    Нижний Тагил
    Нижневартовск
    Нижнекамск
    Нижнее Хваршини
    Нижнее Ишкарты
    Нижнеидрисово
    Нижнее Солотвино

Смотрим на

12 апреля 2021, 18:00

В Москве пропал бывший помощник Александра Лукашенко

nn.by
В российской столице пропал белорусский политолог Александр Федута. Он не выходит на связь. На поиски пропавшего отправляется его супруга.

В Москве пропал белорусский политический деятель Александр Федута. Об этом сообщила его жена Марина Шибко.

Супруга политика в понедельник, 12 апреля, собирается лететь в Москву на поиски мужа. Федута не выходит на связь. Также неизвестно, что он делал в российской столице и с кем встречался, сообщает "Наша Нива".

В 1994 году Федута стал членом предвыборного штаба действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. После победы он возглавлял управление общественно-политической информации администрации главы государства. В 1995-м Федуту уволили, после чего тот стал журналистом оппозиционных изданий.

В 2010 году политик работал в предвыборном штабе Владимира Некляева — соперника Лукашенко на президентских выборах. В скором времени его арестовали, а позже приговорили к двум годам лишения свободы условно.

общество
Москва
политика
новости
Александр Лукашенко
Белоруссия
пропажа
происшествия

Читайте также

все новости

Видео по теме

Смотрим на

© 2021 Сетевое издание "Смотрим". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 78574 от 08.07.2020. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Виноградов Е.А. Адрес электронной почты редакции: info@smotrim.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для лиц старше 18 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Регистрация