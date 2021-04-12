Число пострадавших при пожаре в Санкт-Петербурге увеличилось до пяти

В Северной столице уже около 10 часов продолжается тушение Невской мануфактуры. В здании обрушились кровля и стены, количество пострадавших увеличивается.

После того как вертолеты, участвовавшие в тушении пожара на Невской мануфактуре, закончили работу, на месте происшествия было обнаружено обгоревшее тело. Количество пострадавших увеличилось с двух до пяти человек. Об этом сообщает "Интерфакс", ссылаясь на информацию экстренных служб.

По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия в Санкт-Петербурге погиб один человек. Ранее сообщалось, что это сотрудник МЧС, предположительно, командир отделения 64-й пожарной части. Позже на месте обнаружили обгоревшее тело, но личность погибшего будет установлена только после проведения экспертизы. По некоторым данным, пока остается неизвестной судьба одного из сотрудников Невской мануфактуры.

По уточненным данным, за медицинской помощью после начала пожара обратились пять человек, четверо из них госпитализированы, одному оказана амбулаторная помощь. Состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Трое из пострадавших – сотрудники МЧС.

Здание питерского бизнес-центра загорелось 12 апреля около полудня. Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. В результате возгорания обрушилась кровля и стены строения. Пожару был присвоен высший ранг сложности. Позже огонь перекинулся на крышу соседнего здания.

На месте пожара работали три вертолета. Совершив в общей сложности около 50 сбросов воды, около 20:00 они закончили воздушную операцию.

По факту происшествия региональными следственными органами было возбуждено уголовное дело, расследование которого глава СК Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат. Проверку ведет и прокуратура Санкт-Петербурга.