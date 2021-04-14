Приставы выселяют всех жителей Среднеуральского монастыря

Сторонники бывшего схимонаха Сергия после выселения из монастыря будут размещены в гостиничном комплексе. По заверениям властей, все будет проходить максимально корректно.

Верхнепышминский городской суд выдал судебным приставам исполнительный документ, согласно котрому, все жители женского монастыря должны его покинуть. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на инфрмацию пресс-службы Главного управления Федеральной службы судебных приставов Свердловской области

Среднеуральский женский монастырь удерживают сторонники бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), который сейчас арестован и находится в столичном СИЗО.

Документ, выданный судом, запрещает нахождение и проживание граждан на территории комплекса Среднеуральского женского монастыря в связи с выявленными нарушениями требований градостроительного законодательства, санитарно-эпидемиологического законодательства, пожарной безопасности. Все это, по мнению судей, создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, находящихся на территории комплекса.

"Органы государственной власти оказывают необходимую помощь в размещении лиц по другому адресу, также предоставлен транспорт для переезда. Все права граждан при совершении исполнительных действий соблюдены", – цитирует агентство пресс-службу.

Как сообщают представители экстренных служб, жильцы монастыря будут расселены в гостиничном комплексе. Все будет проведено максимально корректно, так как у некоторых постояльцев нет другого жилья.