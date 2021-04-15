Берлин подтвердил переговоры Меркель, Макрона и Зеленского

Представитель правительства Германии подтвердил планы переговоров лидеров ФРГ, Франции и Украины.

Правительство Германии подтверждает проведение 16 апреля переговоров канцлера Ангелы Меркель, президентов Франции Эммануэля Макрона и Украины Владимира Зеленского.

Как передает ТАСС, об этом заявил представитель правительства ФРГ.

Ожидается, что Зеленского примет в Елисейском дворце Макрон и они вместе пообщаются по видеосвязи с Меркель.

Предполагается, что одной из тем станет обсуждение передислокации российских войск вдоль украинской границы.

Ранее официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Парижу и Берлину пора прекращать участвовать в пропагандистской компании по обсуждению никому не угрожающих действий России по боевой подготовке на собственной территории. Дипломат порекомендовала сосредоточиться на мерах, побуждающих Украину выполнять Минские соглашения по деэскалации напряженности в Донбассе.