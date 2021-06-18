Каких людей чаще кусают комары

"Лето красное, любил бы я тебя, кабы не комары да мухи ", – перефразировал доктор Александр Мясников поэта Александра Пушкина в новом выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1". В ней пошла речь об укусах насекомых, и доктор обратил внимание на один любопытный факт о комарах.

Ни одно лето не обходится без комаров и борьбы с ними. В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1", посвященной укусам насекомых, доктор Александр Мясников отметил, что есть категория людей, которая более притягательна для кровососущих представителей фауны.

По словам врача, нет исчерпывающего объяснения, почему некоторых людей комары кусают чаще, но так происходит.

"80% укусов комаров приходятся на 20% людей", – привел данные Мясников.

Считается, что комаров особенно притягивает первая группа крови. Врач признался, что среди научных статей коллег однажды наткнулся на утверждение, что комары чаще кусают людей, любящих есть бананы. Об этом факте он узнал во время работы в Африке. Данное утверждение ведущий программы "О самом главном" проверил на себе. Он признался, что обожает бананы и входит в те 20% людей, которых комары кусают очень часто.

Стоит добавить, что главная опасность комариного укуса заключается в том, что эти насекомые переносят малярию, лихорадку Западного Нила, дирофиляриоз.

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