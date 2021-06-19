Пропавшую студентку из США нашли убитой, подозреваемый задержан

В Нижегородской области нашли тело американской студентки, пропавшей несколько дней назад. Подозреваемый в ее убийстве задержан.

В Нижегородской области нашли тело американской студентки, пропавшей несколько дней назад. Девушка училась на юридическом факультете ННГУ имени Лобачевского и проживала в городе Бор, где снимала квартиру.

По данным следствия, 15 июня 2021 года около 18:30 девушка вышла из дома, где постоянно проживала, села в неустановленное следствием транспортное средство и направилась в направлении деревни Рекшино Борского района. После этого о ее местонахождении ничего известно не было.

По факту ее безвестного исчезновения было возбуждено уголовное дело. Накануне для организации дальнейшего расследования дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

По сообщению регионального Следственного управления СКР, в результате масштабной поисковой операции тело девушки было обнаружено сегодня, 19 июня. Следователями СК во взаимодействии с региональным главком МВД РФ по подозрению в убийстве американки задержан житель Борского района 1977 года рождения, ранее неоднократно судимый за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Подозреваемый сотрудничает со следствием, сейчас идут следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении фигуранту уголовного дела обвинения и избрании для него меры пресечения.

По данным местных СМИ, убитую студентку звали Кэтрин Илейн Сироу, ей было 34 года, до переезда в Россию она служила снайпером в морской пехоте США.