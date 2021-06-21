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21 июня 2021, 14:09

Мясников рассказал, как можно заразиться проказой в наши дни

Лепра (или проказа) ассоциируется у современного человека со Средними веками и рассказами из книг. Однако она не стерта с лица земли. По сей день ежегодно в мире фиксируют около 200 тысяч новых случаев заболевания. В программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" Александр Мясников рассказал, стоит ли бояться проказы в России.

Лепра (проказа) стала чаще напоминать о себе. В России случаи инфицирования единичны, но динамика их появления возрастает. Согласно статистике, приведенной в новом выпуске программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1", в 2019 году в нашей стране был выявлен один случай проказы, а в 2020 – уже шесть. Как передается болезнь и как от нее защититься – об этом рассказал Александр Мясников.

По словам врача, который долгое время работал в Африке и своими глазами видел проказу у людей, сейчас лепра широко распространена лишь в пяти странах: Индии, Бангладеше, Индонезии, Бразилии и Нигерии. При этом доктор упомянул, что в США за последние годы обнаружено более 200 случаев заражения.

Считается, что болезнь передается через носоглотку и повреждения кожи. Тем не менее, Мясников поспешил развеять миф о высокой заразности проказы.

"Ты должен очень долго находиться в контакте с больным человеком", – назвал он главное условие заражения.

Врачи годами наблюдают за членами семьи больного проказой, так как инкубационный период лепры может доходить до 5 лет. Первый сигнал для беспокойства – потеря болевой чувствительности (по этой причине на теле прокаженных много следов ожогов и шрамов).

Важно знать, что врачи научились лечить проказу с помощью комбинированной лекарственной терапии.

"Лекарство есть. Болезнь никуда не ушла, но искать ее у себя не нужно. У нас много других болезней, о которых мы должны беспокоиться", – подытожил Мясников.

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