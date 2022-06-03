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темаМосква. Кремль. Путин 3 июня 2022, 21:03

Россия здесь абсолютно ни при чем: заявление Путина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к росту цен на газ. По его словам, к подорожанию энергоресурсов привела недальновидная политика европейских партнеров в энергетической сфере.

Россия не виновата в росте цен на газ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эксклюзивном интервью автору и ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Глава государства отметил недальновидность европейских политиков, которые инициировали введение антироссийских санкций в энергетической сфере.

"Европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа, начали их тоже прикрывать", – сказал Путин.

По словам президента, это негативно отразилось на всем европейском энергетическом рынке, в результате чего цены "поползли вверх".

"Россия здесь абсолютно ни при чем", – подчеркнул президент.

Глава государства также указал на то, что все взаимосвязано: как только газ подорожал, сразу же увеличились цены на удобрение, поскольку часть их производится за счет природного газа.

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