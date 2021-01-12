Семья – это опора, тыл и поддержка для любого человека. Семье, в которой живет любовь, не страшны никакие испытания. Но порой родные люди сталкиваются с обстоятельствами, которые у одних провоцируют агрессию, а других заставляют терпеть давление, угрозы и даже насилие. С 15 января в эфире канала "Россия 1" стартует новое ток-шоу "Близкие люди", героями которого станут простые россияне, чья жизнь однажды превратилась в настоящий кошмар – как жизнь Маргариты Грачевой.

Это могут быть муж и жена, мать и ребенок, близкие друзья и дальние родственники. Пережив предательство и боль, они тщетно ищут выход из замкнутого круга взаимных упреков и обид. Специалисты в студии помогут им оценить ситуацию со стороны и предложат различные пути решения проблемы.

Ведущими нового ток-шоу станут Леонид Закошанский, известный зрителям канала "Россия 1" по проекту "Выход в люди", и Маргарита Грачева, чья история в конце 2017 года потрясла всю страну. В приступе ревности муж вывез ее в лес и безжалостно отрубил кисти обеих рук. Чудом врачи смогли восстановить одну руку, другую же пришлось заменить на современный биомеханический протез.

Пережив страшную трагедию, Маргарита смогла найти в себе силы жить дальше. Она мужественно перенесла жестокий удар судьбы с улыбкой на лице. "Оттого что я буду плакать, мои руки не вырастут", – объясняла она в своем первом интервью Андрею Малахову.

С тех пор прошло три года. Девушке удалось полностью изменить свою жизнь: она вышла замуж за человека, который пообещал никогда ее не обижать, и теперь сама готова помогать тем, кто переживает сложный период. Но даже сейчас в беседе с Борисом Корчевниковым Грачева признается, что по-прежнему с ужасом думает о том дне, когда ее супруг выйдет на свободу, – годы, проведенные в тюрьме, могут сделать его еще более агрессивным и озлобленным.

В программе "Близкие люди" Маргарита впервые попробует себя в роли телеведущей, и мы искренне верим в то, что на этом пути ее ждет большой успех. В качестве экспертов в студии будут также присутствовать адвокат Александр Добровинский, психолог Александра Копецкая и специалист по формулам судьбы Евгений Змиев. Они не только выслушают участников, но и протянут руку помощи, подскажут верное решение, поделятся личным опытом.

Не пропустите премьеру ток-шоу "Близкие люди" 15 января в 14:55 в эфире телеканала "Россия 1".