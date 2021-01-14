Умер российский кинорежиссер и сценарист Борис Грачевский. Ему был 71 год.

О смерти Грачевского рассказала его жена Екатерина Белоцерковская, сообщает ТАСС.

В четверг, 14 января, стало известно, что режиссера вновь ввели в медикаментозную кому. Об этом рассказал друг Грачевского Владимир Долинский.

Худрука "Ералаша" госпитализировали в конце декабря в связи с коронавирусом. Вскоре его перевели в реанимацию. На протяжении болезни состояние режиссера менялось неоднократно. Около недели назад сообщалось, что легкие Грачевского поражены на 75 процентов.

Борис Юрьевич был заслуженным деятелем искусств России, а также лауреатом премии правительства.