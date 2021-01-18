В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом могли оказаться около 10 человек, сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло днем 18 января в поселке Домбай. Снежная масса сошла с горы Мусса-Ачитара, накрыв два вагончика проката оборудования и зацепив кафе. В этой зоне в момент схода лавины находились, по разным данным, от 4 до 12 человек. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, сход лавины был принудительным. По какой причине в этом районе оказались люди, остается неизвестным.