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происшествия
18 января 2021, 15:07

Лавина сошла на горнолыжную трассу в Домбае

В Карачаево-Черкесии лавина накрыла горнолыжную трассу, под снегом могли оказаться около 10 человек, сообщили в экстренных службах.

ЧП произошло днем 18 января в поселке Домбай. Снежная масса сошла с горы Мусса-Ачитара, накрыв два вагончика проката оборудования и зацепив кафе. В этой зоне в момент схода лавины находились, по разным данным, от 4 до 12 человек. На месте работают спасатели.

По предварительной информации, сход лавины был принудительным. По какой причине в этом районе оказались люди, остается неизвестным.

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