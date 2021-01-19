Алексей Навальный будет находиться в спецблоке следственного изолятора "Матросская тишина".

Как рассказал "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексей Мельников, политик прибыл в СИЗО в понедельник в начале девятого вечера. Сейчас он находится один в трехместной камере карантинного отделения. Там есть холодильник, чайник и телевизор. Навальный должен пройти карантин в течение 14 дней, так как прибыл из-за границы.

Навальному выдали постельные принадлежности, посуду и гигиенический набор. Он попросил передать своим родственникам список необходимых ему вещей. Также Навальный сказал членам ОНК, что сотрудники учреждения не оказывают на него морального и физического давления.

В воскресенье Навальный вернулся из Берлина в Москву, где лечился в течение почти пяти месяцев. В Шереметьеве он был задержан по делу "Ив Роше". В понедельник Химкинский городской суд на выездном заседании, которое прошло в отделе полиции, отправил Навального под стражу до 15 февраля.