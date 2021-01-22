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общество
22 января 2021, 09:16

Неполадки в системе контроля могли стать причиной крушения индонезийского Boeing

Одной из причин крушения самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя.

Как пишет газета Wall Street Journal, специалисты изучают вероятность неполадок в работе системы, автоматически регулирующей подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей.

Возможно, пилот не отключил эту систему, и управление самолетом могло быть серьезно затрудненно. В авиакомпании не подтвердили эту информацию.

Как сообщалось, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air 9 января вылетел из Джакарты в город Пантианак, на его борту находились 62 человека.

Через несколько минут после взлета лайнер рухнул в Яванское море в районе архипелага Серибу. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

По данным национального поисково-спасательного агентства, наземные службы не получали аварийных сигналов ни одного самолета, находившегося в их зоне ответственности.

Авиационный портала Flightradar24 зафиксировал, что в первые минуты после взлета Boeing набирал высоту, но после отметки в 3,3 тысячи метров, в течение минуты снизился на 3 тысячи метров.

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