Украинское обострение: у США свой интерес

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что украинские власти готовы к реализации самого кровавого сценария, то есть к началу полномасштабных боевых действий. А любое одобрение из Вашингтона их только раззадоривает.

Президент Украины Зеленский заявил о необходимости нового перемирия в Донбассе и ввел новые санкции (от Януковича и Азарова до Аксенова и Поклонской). В целом украинцы довольно очевидно разыгрывают партию на то, чтобы предложить себя в качестве тех, вокруг кого Запад мог бы прийти к единству. Только все ли в НАТО понимают, что такая Украина – это не стержень, а ловушка?

У тех, кто помнит Джен Псаки еще по предыдущей работе в Государственном департаменте США, ее нынешние выступления в качестве пресс-секретаря Белого дома оставляют стойкое ощущение дежавю. И правда, семь лет назад с таким же уверенным видом тогдашний спикер госдепа пеняла России за передвижение российских войск по российской территории.

"В том, что касается российской агрессии на востоке Украины, в том числе и передвижений российских войск на границах с Украиной, мы находимся в близком контакте с партнерами и союзниками в регионе. Это касается оценки ситуации, обмена разведданными о происходящем, а также

возможных перспектив действий", – заявила Псаки.

За близкие контакты – пока что в форме телефонных звонков – отвечает Энтони Блинкен. Накануне американский госсекретарь разговаривал с коллегой из Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Вот как об этом сообщает сайт Госдепа: "Они обсудили необходимость того, чтобы Россия положила конец опасной и безответственной риторике, наращиванию военной мощи в оккупированном Крыму и вдоль границ Украины, а также односторонним российским провокациям вдоль линии контакта на востоке Украины".

Повлиять на Ле Дриана Блинкену удалось. Глава французского внешнеполитического ведомства высказался по евроатлантическому уставу: "Франция считает важным и безотлагательным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений".

А вот министру иностранных дел Германии Хайко Маасу – третьему участнику разговоров с Блинкиным – разъяснений от Кремля, видимо, достаточно. Обостряющих заявлений из немецкого МИД, как минимум, не прозвучало. Спокойнее высказывается и посол Германии в США Эмили Хабер: "Мы сосредоточены на том, чтобы осуществить деэскалацию ситуации и недопустить роста насилия".

Украину и действия ее руководства западный блок привычно выносит за скобки. При том, что именно с подачи Киева, нарушившего режим прекращения огня на линии соприкосновения с республиками Донбасса, начался нынешний виток эскалации.

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что украинские власти готовы к реализации самого кровавого сценария, то есть к началу полномасштабных боевых действий. Ну, а любое одобрение из Вашингтона их только раззадоривает. Вот очередной сигнал пришел из Госдепа: "Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией в координации с украинскими властями, а также нашими союзниками и партнерами в регионе".

Сами США при этом направляют в Черное море два корабля американских ВМС. Скоро они должны пройти Босфор и задержаться в черноморской акватории до 4 мая. В Пентагоне при этом ссылаются на регулярный характер таких операций, но ясно, что в нынешней ситуации любой подобный маневр только воодушевит украинские власти. На официальной страничке Генштаба главком ВСУ Руслан Хомчак уже во всю бряцает оружием: "Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Мы не одни перед лицом врага. ВСУ участвуют в коллективных тренировках, включая НАТО, по статье пять Североатлантического договора".

Впереди – совместные с НАТО учения "Казачья булава", к которым готовятся в Николаевской области. В них примут участие более тысячи военных из пяти стран Альянса. На роль агрессора, само собой, назначена Россия.

Ну, а пока на Донбассе высадилась военный атташе США Бриттани Стюарт. Полковник походила по окопам, осмотрела вооружение и удивила шевроном с изображением черепа и надписью: "Украина или смерть". После такого чем-то само собой разумеющимся кажется и посещение Стюарт места гибели известного боевика из националистического "Правого сектора" (запрещен в РФ) Василия Слипака. Бывшего оперного певца, который отправился на Донбасс воевать под позывным Мефистофель, в 2016-м у поселка Луганское под Донецком ликвидировал снайпер.

На фоне украинского обострения США, конечно, будет легче решить и другие важные для них задачи. Во-первых, ввести очередные антироссийские санкции. О них могут объявить уже на следующей неделе. Во-вторых, принять очередной военный бюджет. На оборону в этом году Джо Байден запросил у Конгресса 715 миллиардов долларов.