МН17 сбит украинским самолетом? На суде представили записи телефонных разговоров

Суд в Нидерландах заслушал записи переговоров двух подозреваемых в крушении малазийского авиалайнера в Донбассе.

На заседании суда по делу о катастрофе лайнера MH17 в Донбассе прослушали телефонные переговоры обвиняемых – Сергея Дубинского и Леонида Харченко.

На одной из записей слышно, как, предположительно, Дубинский спрашивает, кто сбил лайнер.

" – Вы точно наблюдали, что его "сушка" бабахнула, или все-таки наши? – говорит Дубинский. - Сушка, – отвечает Харченко".

На другой записи уже Харченко утверждает, что "сушку" сбили ополченцы, пишет агентство РИА Новости.

"Сушками" принято называть боевые самолеты КБ "Сухого". На вооружении ВВС Украины стоят штурмовик Су-25, истребитель Су-27 и бомбардировщик Су-24.

Ранее на заседании суда в Нидерландах, заслушали показания свидетелей, которые утверждают, что видели пуск зенитной ракеты комплекса "Бук". Трое очевидцев заявили, что находились в непосредственной близости от места старта.

Суд по делу о крушении рейса MH17 летом 2014 года, начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Обвинение утверждает, что лайнер был сбит ракетой ЗРК "Бук", которую запустили из района населенных пунктов Первомайское и Снежное.