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общество
15 января 2021, 03:12

Памяти Бориса Грачевского. Пресс-портрет

От коронавирусной инфекции на 72 году жизни скончался художественный руководитель детского юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский. О трагедии сообщила его жена Екатерина Белоцерковская, передает телеканал "Россия 24".

Грачевский родился в Москве. Работу на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов начал в 1968 году – в качестве грузчика. В 1974 году создатель детского юмористического киножурнала "Ералаш" Александр Хмелик позвал Грачевского в свой проект в качестве директора.

С 1984 года Грачевский работал худруком "Ералаша". Поставил художественные фильмы "Крыша" (2009) и "Между нот, или Тантрическая симфония" (2015). Сыграл несколько ролей в кино. Участвовал в ряде телевизионных шоу в качестве члена жюри.

Автор книг "Идиотизмы" (2009) и "Я мартышка" (2016). В 2011 году выпустил сольный музыкальный альбом "Я тебя люблю".

Имел звание заслуженного деятеля искусств РФ, был награжден орденами Почета и Дружбы, а также премией Правительства РФ в области культуры.

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