"Вор в законе" Альберт Рыжий: что известно об убитом в фитнес-клубе

В понедельник, 12 апреля, в московском фитнес-клубе был убит "вор в законе" Альберт Рыжий. За два месяца до трагического происшествия он отметил 40-летний юбилей.

Громкое происшествие в Москве — в элитном фитнес–клубе на северо-западе Москвы произошло убийство. Один из клиентов подошел к другому, который в это время занимался на беговой дорожке, достал пистолет и выстрелом в голову убил мужчину. Погибшим оказался известный криминальный авторитет Али Гайдаров. Киллер успел скрыться.

Али Мусейб оглы Гейдаров, а в криминальном мире просто Альберт Рыжий (это его настоящий цвет волос), родился в Азербайджане, но известность получил в России как представитель клана Деда Хасана. Именно с подачи патриарха воровской среды еще тогда живого Аслана Усояна Альберт Рыжий в 2012 году был коронован и получил титул "вора в законе".

За свою 40-летнюю жизнь "вор в законе" успел пережить три покушения. Это случилось в Турции — около одного из ресторанов завязалась потасовка, в которой участвовали около 20 человек. Как выяснилось позже, почти все оказались представителями российского преступного мира. Кроме выстрелов была слышна тогда и русская речь. Тогда Альберт послушался совета и выжил, а вот четвертое покушение в "Алых парусах" стало последним. Погиб Рыжий через два месяца после своего 40-летнего юбилея.

А это кадры 2014 года — Санкт-Петербург, задержание Рыжего с братками его бригады. Так начинается раскрутка заведенного на Гейдарова уголовного дела по мошенничеству, подделке документов и грабежу.

— Себя позиционируете вором в законе?

— Не буду обозначаться.

Результатом уголовного дела станет судебный приговор через два года — за ограбление продавца автомобиля. На семь лет Альберта Рыжего отправили в исправительную колонию №3 "Медведево" (это в Республике Марий Эл). Благодаря стараниям адвокатов Гейдаров получил УДО и вышел в июне прошлого года на свободу, на 13 месяцев раньше ожидаемого срока. Теперь говорят — лучше бы сидел в колонии, тогда бы остался жив.

На момент освобождения в 2020 году в криминальном мире поднимался вопрос о раскоронации "вора в законе»" Альберта Рыжего, так как его считают злейшим врагом другого законника — погибшего Надира Салифова. Это была не первая попытка лишить Гейдарова погон. В 2014 году почти тот же коллектив "законников" пытался провести практически то же самое, но в 2017 году в СИЗО другие "криминальные генералы" вернули Альберту Рыжему титул.

После освобождения из колонии Гейдаров большую часть времени проживал в Москве, в том самом жилом комплексе, в спортзале которого и был застрелен в понедельник, 12 апреля.