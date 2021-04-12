Москвичи попрощались с "Елисеевским": легендарный гастроном закрыт

11 апреля жители Москвы прощались с гастрономом "Елисеевский". Культовый магазин закрыт и пока нет информации о том, что будет дальше в помещении, которое напоминает музей.

Еловыми вениками на полках 11 апреля встретил своих последних покупателей гастроном "Елисеевский" — он закрыт. Дальнейшая его судьба туманна. 120-летняя история магазина полна событий, поэтому и пришли попрощаться с ним те, кто ценил в нем то, что он закрывался позже других, выглядел не как другие, а такое прозаичное "сходить в магазин" звучало как "сходить в музей".

Запертая на палку дверь за лаконичным "магазин не работает" — вот уж действительно конец эпохи! Гастроном "Елисеевский", один из символов Москвы, пережил и революцию, и перестройку. В феврале он отметил свой 120-й юбилей, а в апреле закрылся.

"Мы обожали этот магазин в советской жизни за то, что все закрывалось в 8, а "Елисеевский" закрывался в 11. Здесь можно было купить роскошную ветчину "со слезой" и какой-то сыр изумительный. Еще я помню, как в одном углу стоял прилавок и большая мельница, которая молола кофе — весь магазин пах ароматом", — рассказала народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.

Актриса живет на Тверской, напротив "Елисеевский", куда она всегда ходила за продуктами с настроением. И вот последний день работы. Такого наплыва покупателей "Елисеевский", кажется, не видел и в лучшие годы.

"Мы часто бегали в "Елисеевский", чтобы купить 200 граммов колбасы. Здесь ее тончайше нарезали — в простых магазинах на 8 кусков, а здесь на 12", — поделилась воспоминаниями президент общественной организации "Москва и москвичи" Галли Монастырева.

Колбаски не осталось — ни кусочка. В отсутствие продуктов на полках символично разложили еловые венки. Но взгляды устремлены ввысь — успеть бы запечатлеть такую красоту..

120 лет назад открытие "Елисеевского" подробно описал Владимир Гиляровский, а закрытие магазина останется у последних покупателей в памяти мобильных телефонов — сделаны сотни фотографий.

Удивление здесь испытывали во все времена — купец Елисеев бизнес превратил в искусство. Оливковое масло, французские трюфели, икра... Прилавки не пустовали даже в дефицитные годы, пока не сдулись "Алые паруса", торговавшие с 2005-го. Жители Тверской улицы делятся мыслями:

— Поколения нашей семьи пользовались этим магазином. Конечно, чрезвычайно грустно смотреть, потому что "Елисеевский" был символом Тверской улицы, Москвы, страны.

— Это был просто храм торговли! Было красиво даже в очереди стоять, разглядывая обстановку.

Зданию гастронома ничего не угрожает, поскольку это памятник федерального значения. Но что появится в роскошных интерьерах и будут ли они доступны?

Историческая торговая функция входит в предмет охраны. Но "Елисеевский" тонет под грузом нерешенных вопросов с арендаторами. Помещения находятся как будто в собственности города. Пока чиновники о будущем магазина молчат. Пока нет ни новой концепции, ни парковки, ни туристов. Есть лишь последние чеки. Память о шницеле, купленном в легенде, многие решили сохранить.