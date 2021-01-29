Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Василия Ланового. Об этом сообщается на сайте Кремля. Актер скончался на 88-м году жизни из-за осложнений в результате коронавируса.

Путин отметил, что Василий Семенович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра, но и еще и несгибаемым патриотом, настоящим гражданином. Родина, ее судьба, история и будущее были для него превыше всего.

Свои соболезнования семье Ланового выразили и другие политики. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что Василий Семенович был замечательным актером, хранителем традиций вахтанговской школы. Образы, созданные Лановым, навсегда останутся в памяти миллионов поклонников. "Уход Василия Семеновича Ланового – невосполнимая потеря для всех нас. Светлая память", – сказал Володин.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко направила телеграмму в театр имени Вахтангова, где Лановой служил более 60 лет. По ее словам, актер обладал ярким, редким талантом и необыкновенным личным обаянием. Для почитателей блистательного творчества Василия Семеновича он стал примером подлинной гражданственности и патриотизма. Лановой, как никто другой, он умел вести разговор от лица своего поколения, был мудрым педагогом и наставником.

Ранее свои соболезнования выразили Сергей Собянин, Петр Толстой, Мария Захарова, Алексей Шапошников и другие.

Прощание с народным артистом СССР состоится в Вахтанговском театре. Дата и место похорон будут объявлены позднее. В пресс-службе театра назвали Ланового "великим вахтанговцем".

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, который был другом Ланового, сказал РИА Новости, что похоронят актера на Новодевичьем кладбище.

В свою очередь глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов сообщил, что тема похорон пока не обсуждалась. Однако он предполагает, что актера похоронят на Новодевичьем кладбище, если у семьи не будет других пожеланий. Он напомнил, что Василий Семенович обладал всеми высокими наградами государственными, имел четыре знака "За заслуги перед Отечеством" и самую высокую награду, которую может получить только выдающийся москвич, – это Почетный гражданин города Москвы.