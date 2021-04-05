Букмекеры оценили шансы Манижи на победу в "Евровидении"

Британские букмекеры оценивают шансы Манижи на победу в "Евровидении" как невысокие. В списке предварительных лидеров Мальта, Франция и Швейцария.

В британских букмекерских конторах составили предварительный список тех, кто может удостоиться победы на "Евровидении" в этом году. Больше всего шансов завоевать первое место у Мальты, Франции и Швейцарии.

Что касается представителя России на песенном конкурсе, то агрегатор букмекерских ставок Oddschecker прогнозирует Маниже лишь 14 место. Шансы певицы оценивают в два процента.

Больше всего пророчат победу Мальте — у нее 18 процентов. На втором месте Швейцария, а на третьем Франция. Замыкают пятерку лидеров Болгария и Италия.

Манижа выступит с песней Russian Woman. Данная композиция вызвала неоднозначную реакцию. Например, спикер Совета Федерации не поняла смысла песни. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шутку предложил отправить себя на "Евровидение".