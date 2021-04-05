Выберите регион
  • Нижний Новгород
    Нижний Тагил
    Нижневартовск
    Нижнекамск
    Нижнее Хваршини
    Нижнее Ишкарты
    Нижнеидрисово
    Нижнее Солотвино

Смотрим на

темаЕвровидение-2021
5 апреля 2021, 17:47

Букмекеры оценили шансы Манижи на победу в "Евровидении"

Британские букмекеры оценивают шансы Манижи на победу в "Евровидении" как невысокие. В списке предварительных лидеров Мальта, Франция и Швейцария.

В британских букмекерских конторах составили предварительный список тех, кто может удостоиться победы на "Евровидении" в этом году. Больше всего шансов завоевать первое место у Мальты, Франции и Швейцарии.

Что касается представителя России на песенном конкурсе, то агрегатор букмекерских ставок Oddschecker прогнозирует Маниже лишь 14 место. Шансы певицы оценивают в два процента.

Больше всего пророчат победу Мальте — у нее 18 процентов. На втором месте Швейцария, а на третьем Франция. Замыкают пятерку лидеров Болгария и Италия.

Манижа выступит с песней Russian Woman. Данная композиция вызвала неоднозначную реакцию. Например, спикер Совета Федерации не поняла смысла песни. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в шутку предложил отправить себя на "Евровидение".

общество
культура
новости
победа
букмекерство
Евровидение
Манижа Сангин

Читайте также

все новости

Видео по теме

Смотрим на

© 2021 Сетевое издание "Смотрим". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 78574 от 08.07.2020. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Виноградов Е.А. Адрес электронной почты редакции: info@smotrim.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для лиц старше 18 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

Регистрация